«Мы этим не занимались». Бывший игрок НБА — о здоровье Виктора Вембаньямы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Пол Мокески поделился мнением о проблемах со здоровьем, которые могут влиять на высоких баскетболистов, в том числе и на Виктора Вембаньяму.

«Человеческое тело создано не для того, чтобы быть таким высоким. Дэррил Доукинс, Мозес Мэлоун, Эрл Кьюретон, Уилт Чемберлен, Джек Хэйли — они все умерли от проблем, связанных с сердцем.

Вот что происходит с такими высокими игроками, как я, которые играли в НБА. Мы обращаем внимание на бывших высоких игроков, которые ушли из жизни, и на то, как они умерли. Да, это вызывает беспокойство.

Если посмотреть на его тренировки, он довёл их до крайности. Йога, растяжка и всё такое. Мы этим не занимались.

Я бы хотел, чтобы у нас было так: сделали 15 прыжков с разведением рук и ног в сторону и говорим — «Давайте играть!» У него было бы гораздо меньше проблем благодаря тренировкам и знаниям. Сейчас я меньше беспокоюсь о ком-то вроде него, чем, скажем, 25 лет назад», — приводит слова Мокески News4SA.

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