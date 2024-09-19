Российская Единая лига не вошла в рейтинг лучших баскетбольных лиг Европы от Eurohoops

В опубликованном топ-10 рейтинге европейских баскетбольных лиг от популярного издания Eurohoops не нашлось места российской Единой лиге ВТБ.
Основными критериями построения рейтинга были конкурентоспособность участвующих команд в лигах, запас прочности, бюджеты, качество состава и перспективы роста.
Россия вне списка, поскольку Лига ВТБ остаётся исключённой из всех континентальных соревнований, предоставляя Польше шанс вписаться в десятку лучших. А тем временем лиги Великобритании, Нидерландов и Бельгии покинули этот рейтинг. Лучшей лигой Европы по-прежнему считается испанская АСВ Liga Endesa.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. ACB Liga Endesa — Испания (-).
2. BSL — Турция (-).
3. Betclic ELITE ProA — Франция (+1).
4. Lega Basket Serie A — Италия (-1).
5. easyCredit BBL — Германия (-).
6. HEBA Basket League — Греция (-).
7. AdmiralBet Лига ABA (-).
8. Winner’s League — Израиль (-).
9. Betsafe LKL — Литва (-).
10. Orlen Basket Liga — Польша (-).