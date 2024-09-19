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«Это невероятно». Член Зала славы назвал легендарного баскетболиста, обделённого вниманием

«Это невероятно». Член Зала славы назвал легендарного баскетболиста, обделённого вниманием
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85-летний американский баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, чемпион 1971 года Оскар Робертсон заявил, что легендарный Уилт Чемберлен, являющийся обладателем многочисленных рекордов НБА в таких категориях, как максимальное количество набранных очков, совершённых подборов и касательно выносливости, обделён вниманием.

«Мне всегда нравился Уилт, потому что я хорошо его знал. Он был человеком, который любил поговорить. Уилт часто рассказывал, что собирается сделать, и устраивал настоящее шоу для зрителей. На протяжении многих лет он был лицом НБА. Я всегда говорил: в тот год, когда «Филадельфия» переехала в Сан-Франциско, а «Сиракьюз» перебрались в Филадельфию, Уилт набирал в среднем 50 очков за игру.

Об этом мало говорят, но это невероятно. Мой хороший друг Билл Расселл выиграл титул MVP в том году и играл великолепно, особенно потому, что его команда выиграла чемпионат. Но когда ты набираешь в среднем 50 очков за сезон, это просто невероятно. Я сам оформлял трипл-дабл в среднем, но всё равно считаю, что Уилт был настоящей звездой НБА в тот год. Об этом редко упоминают, и это несправедливо», — рассказал Робертсон в подкасте ALL THE SMOKE.

Чемберлен занимает первое место в истории НБА по количеству подборов — 23 924. Является автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА, — 100 очков. В среднем он набирал более 40 и 50 очков за игру в сезоне.

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