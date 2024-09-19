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Модель разоблачила 52-летнего Шакила О'Нила, который отрицал связь с девушкой

Модель разоблачила 52-летнего Шакила О'Нила, который отрицал связь с девушкой
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Известная модель Мария Тичи, у которой огромное количество подписчиков в различных социальных сетях, ответила на слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О’Нила, который ранее заявил, что не встречался с ней.

Фото: Социальные сети Марии Тичи

Прежде в Сети появилось фото, на котором Тичи и О’Нил проводят время вместе. Впоследствии Шакил утверждал, что ни с кем не встречается. В свою очередь Мария опубликовала видео, где запечатлена длительная встреча с бывшим игроком НБА. Они вместе проводили время в курортном отеле, а также ходили на концерт.

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