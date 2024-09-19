Модель разоблачила 52-летнего Шакила О'Нила, который отрицал связь с девушкой

Известная модель Мария Тичи, у которой огромное количество подписчиков в различных социальных сетях, ответила на слова четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Шакила О’Нила, который ранее заявил, что не встречался с ней.

Фото: Социальные сети Марии Тичи

Прежде в Сети появилось фото, на котором Тичи и О’Нил проводят время вместе. Впоследствии Шакил утверждал, что ни с кем не встречается. В свою очередь Мария опубликовала видео, где запечатлена длительная встреча с бывшим игроком НБА. Они вместе проводили время в курортном отеле, а также ходили на концерт.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.