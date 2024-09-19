«Я был в шоке: «Правда? Ого». Андрей Кириленко рассказал о своём драфте в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Ютой Джаз» в 1999 году под общим 24-м номером.

— Как проходит процесс подачи заявки на драфт НБА, особенно если ты уже играешь в Москве? Почему ты решил подать заявку так рано?

— Когда мне было 17 лет, я встретился с Марком Флейшером, который стал моим агентом на всю карьеру. Он нашёл меня в Москве, и я познакомил его с отцом. Мы поужинали вместе, и он начал объяснять мне процесс. Я тогда ничего не знал о работе агентов.

Он сказал: «Вот как это делается: я отправлю твоё имя по факсу в офис НБА для участия в драфте. Есть шанс, что тебя выберут». В юности я играл на многих юниорских мировых турнирах, так что скауты уже знали меня. Но тогда не было социальных сетей или лёгкого доступа к информации об игроках. Марк был тем человеком, который подал моё имя на драфт.

Когда это произошло, он позвонил мне в пять утра и сказал: «Поздравляю, тебя выбрала «Юта». Я был в шоке: «Правда? Ого». «Юта Джаз» недавно играла в финале против «Буллз». Это же команда Карла Мэлоуна и Джона Стоктона! Это было невероятно, — рассказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.