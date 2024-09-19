Управленец клуба НБА перейдёт в «Челси» на значимую должность

42-летний американский профессиональный баскетбольный руководитель, который занимал должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», Сачин Гупта покинул клуб, чтобы присоединиться к футбольному коллективу английской Премьер-лиги (АПЛ) «Челси».

«Сачин Гупта покидает пост исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям в «Миннесоте Тимбервулвз, чтобы занять видную позицию в ФК «Челси», сообщают источники в лиге The Athletic. Гупта провёл пять лет в «Тимбервулвз» и теперь присоединяется к одной из самых известных франшиз в мире», — написал журналист Джон Кравчинский в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент не сообщается, какую «значимую должность» займёт Гупта в клубе. Сачин с 2006 по 2013 год работал в должности специального советника известного генерального менеджера Дэрила Мори в «Хьюстон Рокетс».

С 2014 по 2016 год Гупта работал в «Филадельфии Сиксерс» в должности вице-президента, а с 2017-го по 2018-й вновь был специальным советником Мори, который перешёл на роль генерального менеджера в «Сиксерс». С 2019 года Гупта работал в «Миннесоте».