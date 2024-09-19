«Выбью дурь». Появилось видео, как Грин чуть не подрался с одноклубником в 2021 году

Появилось видео, как тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин чуть не подрался с одноклубником Джорданом Пулом в 2021 году во время одного из матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

В видео, которое опубликовал LegendZ в социальной сети X (ранее Twitter), видно, как Грин говорит: «Я выбью эту дурь из твоей головы». Отметим, что первым Грина пытался остановить Стефен Карри, а уже потом к ситуации подключились остальные напарники по команде.

Напомним, перед стартом сезона-2022/2023 на одной из тренировок «Голден Стэйт» Грин ударил в лицо Пула. Джордан доиграл сезон до конца в стане «воинов», а затем был обменян в «Вашингтон Уизардс».

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