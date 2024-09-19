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Дочь легенды НБА необычно исполнила празднование Стефена Карри в футбольном матче

Дочь легенды НБА необычно исполнила празднование Стефена Карри в футбольном матче
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22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман, являющаяся дочерью легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, лёжа на газоне отпраздновала гол в стиле Night Night звёздного защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Фото: Кадр из трансляции

Тринити забила гол на 46-й минуте ударом из-за пределов штрафной в матче с «Хьюстон Дэш» и помогла своей команде одержать итоговую победу со счётом 3:0.

«Тринити Родман выводит празднование Стефа Карри на новый уровень, изобразив его лёжа на земле после гола! Мне нравится, когда мои спортивные миры сталкиваются», — написала журналистка Кайлен Милз в социальной сети Х.

Познакомиться с историей Тринити вы можете в специальной статье «Чемпионата».
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