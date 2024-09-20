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«Маззулла вылетел во Францию». Журналист пошутил над Тейтумом на ОИ

«Маззулла вылетел во Францию». Журналист пошутил над Тейтумом на ОИ
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54-летний американский спортивный обозреватель и журналист Билл Симмонс пошутил над форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом, которому на Олимпийских играх в Париже в составе сборной США по баскетболу давали слишком мало игрового времени.

«Думаю, что даже когда Тейтум испытывал трудности во время Олимпийских игр, Маззулла вылетел во Францию, чтобы убедиться, что всё в порядке. Этот парень [Маззулла] знает свой состав, и люди любят его», — сказал Симмонс в эфире своего подкаста.

Напомним, по ходу Олимпийских игр Тейтум не сыграл ни одной минуты в одном из матчей группового этапа, а также в целом мало появлялся на паркете, хотя выиграл чемпионство в составе «Бостона», где был одним из главных лиц успеха.

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