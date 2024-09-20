Известное издание из США назвало Дёмина игроком с высоким атакующим потенциалом

Известное американское спортивное издание Sports Illustrated заявило, что Егор Дёмин обладает отменным атакующим потенциалом, а также уже показал свои способности по набору очков.

В материале говорится, что в команде BYU есть множество игроков с высоким атакующим потенциалом. Егор Дёмин и Кэннон Кэтчингс уже продемонстрировали свои способности набирать очки, а ветераны, такие как Даллин Холл и Ричи Сандерс, добавляют команде опыт и надёжность. Однако для успешного выступления в сильной конференции Big 12 одной только вспышки в атаке будет недостаточно — команде нужна стабильная результативность в каждом матче.

Напомним, 18-летний баскетболист следующий сезон проведёт в США, выступая за Университет Бригама Янга (BYU). Егор котируется как топ-10 игрок предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

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