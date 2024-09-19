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ФИБА показала, как выглядел баскетбольный матч 103 года назад

ФИБА показала, как выглядел баскетбольный матч 103 года назад
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) в социальных сетях представила фото, как выглядела игра в баскетбол в 1921 году.

Фото: https://x.com/FIBA

На самой фотографии игрок баскетбольной команды Atlanta Boys High School выполняет штрафной бросок в матче с Tech High School в 1921 году. Также видно, как в то время выглядел судья в игре.

Тогда в баскетболе применялись правила, разработанные Джеймсом Нейсмитом, который придумал баскетбол 21 декабря в 1981 году. По правилам игры команды состояли из пяти игроков, запрещалось бегать с мячом в руках и делать двойное ведение, а матч обычно длился два тайма по 20 минут.

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