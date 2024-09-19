ФИБА показала, как выглядел баскетбольный матч 103 года назад

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в социальных сетях представила фото, как выглядела игра в баскетбол в 1921 году.
Фото: https://x.com/FIBA
На самой фотографии игрок баскетбольной команды Atlanta Boys High School выполняет штрафной бросок в матче с Tech High School в 1921 году. Также видно, как в то время выглядел судья в игре.
Тогда в баскетболе применялись правила, разработанные Джеймсом Нейсмитом, который придумал баскетбол 21 декабря в 1981 году. По правилам игры команды состояли из пяти игроков, запрещалось бегать с мячом в руках и делать двойное ведение, а матч обычно длился два тайма по 20 минут.