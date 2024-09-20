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«Это будет ключевым фактором». Издание объяснило, как команда Дёмина станет лучше

«Это будет ключевым фактором». Издание объяснило, как команда Дёмина станет лучше
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Известное американское спортивное издание Sports Illustrated поделилось мнением, что станет ключевым фактором для Университета Бригама Янга (BYU), за который в предстоящем сезоне будет выступать Егор Дёмин.

«Перед Кевином Янгом [тренер команды] стоит задача разработать систему, которая позволит максимально использовать сильные стороны его игроков и скрыть их слабости. Это может включать в себя эксперименты с составом, чтобы найти оптимальные комбинации, или адаптацию атакующей стратегии для использования преимуществ в конкретных матчах.

Важно, чтобы защита соперников постоянно находилась под давлением, а у команды было несколько вариантов для набора очков, независимо от того, кто находится на площадке. Стабильность станет ключевым фактором для «Кугарз», который поможет им оставаться конкурентоспособными и добиваться побед в столь сложной конференции», — говорится в материале Sports Illustrated.

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