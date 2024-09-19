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Легенда НБА осудил игроков за пропуски матчей при их высоких доходах

Легенда НБА осудил игроков за пропуски матчей при их высоких доходах
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85-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Оскар Робертсон осудил игроков НБА за пропуски матчей при их высоких доходах.

«Ах да, управление нагрузкой. На мой взгляд, если вы зарабатываете $ 50 млн в год, то понятие «управление нагрузкой» не должно существовать. Мне кажется, что иногда вы должны это болельщикам, которые приходят посмотреть на вашу игру, ведь владельцы НБА и игроки — это единое целое», — заявил Робертсон в рамках подкаста ALL THE SMOKE.

Управление нагрузкой в НБА — это метод, который фокусируется на поддержании оптимальной физической формы игроков, снижении вероятности травм и повышении их эффективности. Это предполагает планирование периодов отдыха и регулирование времени, проведённого на площадке.

Ранее Робертсон назвал легендарного игрока лиги, которому уделено мало внимания.

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