Кириленко: в Москве мы две недели питались в «Макдональдсе», ходили на блошиный рынок

43-летний российский бывший баскетболист и нынешний президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о своей поездке в Москву.

Кириленко: Моя мама не хотела, чтобы я ехал так далеко в Россию. Но бабушка сказала, что это шанс, который выпадает раз в жизни. И вот мы поехали в Москву.

Ведущий: Как тебе там? Понравилось?

Кириленко: О, это было потрясающе. Мы жили в специально построенной для нас деревне.

Ведущий: Здорово!

Кириленко: Мы две недели питались в «Макдональдсе», потому что не знали, где ещё можно поесть. Ходили на блошиный рынок, и я купил отцу одну из тех знаменитых русских меховых шапок. Привёз много сувениров и всяких мелочей. Помню, как мы играли в финале и выиграли золотую медаль, — сказал Кириленко в подкасте Knuckleheads.

Ранее Кириленко поделился своими эмоциями от драфта НБА.