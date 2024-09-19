Экс-игрок НБА: Леброн успешно ведёт бизнес, справляясь лучше, чем Месси или Роналду

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), венесуэльский баскетболист Грейвис Васкес сравнил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса со звёздными футболистами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Кто-то может недолюбливать Леброна Джеймса, но нельзя отрицать его статус победителя. Восемь раз подряд выходить в финал НБА — ни Коби, ни Майкл этого не делали.

Леброн — лицо лиги и популяризатор баскетбола по всему миру. Он также является примером за пределами площадки, успешно ведя свой бизнес. На мой взгляд, он справляется лучше, чем Месси или Криштиану Роналду», — приводит слова Васкеса Hoopshype.