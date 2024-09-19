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Опубликовано видео, на котором Вембаньяма за 90 секунд сделал множество полезных действий

Опубликовано видео, на котором Вембаньяма за 90 секунд сделал множество полезных действий
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В социальных сетях появилось видео, как центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в течение полутора минут проявляет себя в ряде полезных индивидуальных действий в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что это произошло во время игры прошедшего регулярного сезона североамериканской лиги между командами «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт Уорриорз».

На протяжении всего видео 20-летний французский баскетболист набирает очки под сопротивлением и выполняет блок-шоты, оказывая положительное влияние на свою команду в быстрых отрывах.

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