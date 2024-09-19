Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу вновь посетил реслинг-шоу WWE

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон вновь стал участником шоу популярной реслинг-федерации World Wrestling Enteertainment (WWE), посетив шоу NXT в минувшую среду.

Олимпийский чемпион — 2024 в составе сборной США по баскетболу стал приглашённой звездой в финальном сегменте шоу NXT и провёл процедуру подписания контракта на титульный бой между действующим чемпионом бренда Итаном Пэйджем и бывшим владельцем титула Триком Уильямсом.

Халибёртон проводит процедуру подписания контракта Фото: WWE

NXT — третье по значимости шоу в федерации WWE. Оно создано для продвижения молодых и новых талантов реслинга.

Ранее, 29 июня, Халибёртон уже принимал участие в другом шоу федерации — SmackDown. Шоу проходило на арене «Мэдисон Сквер Гарден», и Тайриз поучаствовал в конфронтации со звездой «Нью-Йорк Никс» Джейленом Брансоном.