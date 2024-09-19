В Eurohoops ответили, где была бы Единая лига в рейтинге лучших баскетбольных лиг Европы

Журналист авторитетного издания Eurohoops Арис Баркас ответил на вопрос, какое место Единая лига ВТБ заняла бы в рейтинге лучших баскетбольных лиг Европы в текущий момент. Об этом он сообщил автору телеграм-канал «Два кольца» Дмитрию Колинову в личной переписке.

— На каком месте была бы Лига ВТБ при актуальных составах и при условии участия в еврокубках?

— В топ-5, конечно же.

Напомним, ранее портал Eurohoops представил топ-10 лучших европейских баскетбольных лиг, в который не была включена Единая лига. Причина её отсутствия в том, что команды турнира не представлены на европейских чемпионатах. Лучшей лигой Европы по-прежнему считается испанская АСВ Liga Endesa.