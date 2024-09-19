Журналист предположил, когда Бронни и Леброн проведут первый совместный матч в НБА

Журналист ESPN Зак Лоу предположил, когда Бронни Джеймс и Леброн Джеймс проведут первый совместный матч в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Он [Леброн] на 100% будет готов сыграть в первой же игре, чтобы провести время вместе с ним», — приводит слова Зака аккаунт NBACentral в X (ранее Twitter).

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.