Бывший игрок НБА объяснил, что отличает Леброна и Карри от других баскетболистов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Грейвис Васкес объяснил, что отличает Леброна Джеймса и Стефена Карри от других баскетболистов.

— Как вы относитесь к игрокам, которые получают большие деньги, но теряют стремление к успеху?

— Некоторые игроки, получив крупные контракты, действительно теряют мотивацию. Это случается и в бейсболе, и в НБА. Некоторые считают, что достигли всего, просто получив оплату. Но действительно ли они победители? Могут ли они вдохновлять других и помогать своей команде побеждать? Леброн Джеймс — отличный пример того, кто никогда не теряет стремления к успеху.

Он побеждает не только на площадке, но и за её пределами. Леброн вкладывает в себя, своё образование и партнёрства, а также помогает другим. Это делает его особенным. Он не просто баскетболист — он бизнесмен, который использует свою платформу для создания долгосрочного влияния. Независимо от вашего происхождения, инвестиции в образование и партнёрства могут сделать вас легендой.

Леброн и Стефен Карри понимают это, и вот именно то, что отличает их от других. Они продолжают стремиться к успеху и оказывают влияние как на площадке, так и за её пределами. Леброн остаётся верен себе, потому что никогда не останавливается на достигнутом и всегда делает что-то значимое для себя и окружающих, — приводит слова Грейвиса портал Hoopshype.