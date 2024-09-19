Открыта продажа билетов на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС

21 сентября в 14:00 мск стартует новый сезон Единой лиги ВТБ. В матче-открытии в московском «Мегаспорте» ЦСКА примет УНИКС. Интриги поединку добавляет тот факт, что именно армейцы и казанцы встречались в финале плей-офф прошлого розыгрыша. Увидеть вживую битву чемпионов двух последних лет можно, выбрав билеты через удобный сервис «Чемпионат Билеты».

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После долгих лет тотального доминирования на внутренней арене армейцы не сумели взять привычный титул два сезона кряду. Однако в прошлом плей-офф ЦСКА не было равных, а в финале со счётом 4:1 по матчам был повержен как раз УНИКС. После регулярного чемпионата красно-синие сменили главного тренера. Выбор Андреаса Пистиолиса полностью себя оправдал. В преддверии нового сезона ЦСКА продолжил победные традиции и выиграл ежегодный Суперкубок Единой лиги ВТБ. Новичок Алекса Аврамович сходу влился в коллектив и удостоился награды MVP предсезонного турнира.

К игре с армейцами казанцы наверняка подходят с особенным настроем. В финале Суперкубка они снова проиграли старому сопернику. УНИКС провёл масштабную трансферную кампанию, в результате которой клуб пополнили легионеры Тони Тэйлор и Девон Акун-Перселл. Также к команде присоединился воспитанник ЦСКА Андрей Лопатин. Главным успехом казанцев стало сохранение на тренерском посту Велимира Перасовича, к которому не первый год проявляют активный интерес ведущие европейские клубы.

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