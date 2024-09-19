Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил — Руди Гоберу: я не впечатлён твоими маленькими успехами

Шакил О'Нил — Руди Гоберу: я не впечатлён твоими маленькими успехами
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил вновь обратился к центровому «Миннесоты Тимбервулвз» французу Руди Гоберу.

«Прежде всего, меня не интересуют ваши финансы или достижения. Если вы говорите о своих достижениях, о тех маленьких трофеях, которые вы завоевали, то этого недостаточно с учётом того, что вам платят $ 250 млн. Молодой человек, этого недостаточно. Ты хочешь произвести впечатление на меня, Юдониса [Хаслема] или Майка [Миллера]?

Ты должен показать мне, что способен справляться с трудностями. Многие люди терпят неудачу, сталкиваясь с трудностями, поэтому я не впечатлён твоими маленькими успехами. Вам не кажется, что я прав? Подумайте об этом сценарии: почему, когда кто-то толкает тебя на пол и заставляет чувствовать себя плохо, вы хватаете его за колени и кладёте голову ему между ног? Это не признак силы, это признак слабости», — приводит слова Шакила портал Eurohoops.

Материалы по теме
Нападки, издёвки, унижения. Легендарный Шак не может терпеть одну звезду НБА
Нападки, издёвки, унижения. Легендарный Шак не может терпеть одну звезду НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android