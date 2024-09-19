Шакил О'Нил — Руди Гоберу: я не впечатлён твоими маленькими успехами

52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил вновь обратился к центровому «Миннесоты Тимбервулвз» французу Руди Гоберу.

«Прежде всего, меня не интересуют ваши финансы или достижения. Если вы говорите о своих достижениях, о тех маленьких трофеях, которые вы завоевали, то этого недостаточно с учётом того, что вам платят $ 250 млн. Молодой человек, этого недостаточно. Ты хочешь произвести впечатление на меня, Юдониса [Хаслема] или Майка [Миллера]?

Ты должен показать мне, что способен справляться с трудностями. Многие люди терпят неудачу, сталкиваясь с трудностями, поэтому я не впечатлён твоими маленькими успехами. Вам не кажется, что я прав? Подумайте об этом сценарии: почему, когда кто-то толкает тебя на пол и заставляет чувствовать себя плохо, вы хватаете его за колени и кладёте голову ему между ног? Это не признак силы, это признак слабости», — приводит слова Шакила портал Eurohoops.