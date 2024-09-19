Везенков — о том, почему вернулся в Евролигу: хочу бороться за титул и быть значимым

28-летний болгарский, кипрский и греческий баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Александар Везенков рассказал, почему принял решение покинуть Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) и вернуться в Евролигу.

«Это приятные дилеммы. Я перебираю все возможности. Доставляет радость, когда ты возвращаешься в знакомую среду, где тебя любят. Я предпочитаю находиться в состоянии конкуренции, бороться за титулы и чувствовать себя значимым. У меня не было уверенности, что такая возможность представится мне в НБА. Это то, что я хотел сделать, поэтому исполню это с «Олимпиакосом». Это мой дом», — приводит слова Везенкова портал Eurohoops.