Главный тренер «Хапоэля» объяснил, почему ему трудно тренировать Патрика Беверли

Главный тренер «Хапоэля» Тель-Авив Стефанос Дедас рассказал о сложностях, с которыми он сталкивается, когда тренирует 36-летнего разыгрывающего защитника Патрика Беверли.

«Беверли нелегко тренировать, потому что у него есть некоторые привычки, сохранившиеся со времён НБА. Мы разговариваем с ним каждый день. Он говорит мне: «Тренируй, тренируй меня, проклинай меня!» Я пытаюсь объяснить ему, что это не моя цель. Кроме того, мне необходимо изменить его отношение к предсезонке. В НБА это не имеет значения, но здесь она играет важную роль. Вам нужно побеждать и заслужить признание за хорошую игру. Результат имеет значение только во время матча, но вы всё равно чувствуете себя хорошо, поскольку круто сыграли», — приводит слова Стефаноса портал Basket News.