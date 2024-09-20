Новичок ЦСКА Алекса Аврамович: Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа

Новоиспечённый атакующий защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович считает, что в данный момент Евролиге не хватает участия российских клубов.

«Думаю, что Евролиге не хватает ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Окей, нам не хватает европейских матчей, но всё же думаю, что Евролига теряет больше от отсутствия российских клубов. Им нужно обратить внимание на текущую ситуацию, на нас. Мы в прошедшие три года играли с лучшими командами Европы, со многими справились и, думаю, заслуживаем места в Евролиге. Даже нет, не думаю, а уверен, что мы заслуживаем. Всё так, как оно есть. В любом случае, счастлив, что я здесь», — приводит слова Аврамовича портал «Матч ТВ».