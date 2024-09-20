Женская НБА обновила рекорд по числу зрителей на матче

Сегодня, 20 сентября, завершился очередной матч в регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Вашингтон Мистикс» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 92:91 в пользу домашней команды.

Примечательно, что на матч пришли 20 711 зрителей, что стало новым рекордом для североамериканской баскетбольной лиги в рамках одной игры. В составе «Индианы» выступает защитник Кейтлин Кларк, которая пользуется большой популярностью.

Факт установления рекорда Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что «Нью-Йорк Либерти» занимает первое место в таблице с 32 победами и восемью поражениями. На втором месте расположилась «Миннесота Линкс», имея 30 побед и 10 поражений.