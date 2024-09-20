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Назван действующий игрок с наибольшим числом матчей в плей-офф без титула

Назван действующий игрок с наибольшим числом матчей в плей-офф без титула
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден занимает первое место по числу сыгранных матчей в плей-офф НБА среди текущих игроков. На это обратил внимание Courtside Buzz в своём посте в социальной сети.

Помимо Хардена, в пятёрку лидеров входят такие баскетболисты, как Крис Пол из «Сан-Антонио Спёрс» со 149 матчами, Расселл Уэстбрук из «Клипперс» со 122 играми, Джимми Батлер из «Майами Хит» со 119 матчами и Джей Краудер из «Милуоки Бакс» — 115.

Напомним, в это межсезонье Харден подписал новый контракт с «парусниками» на два года общей стоимостью $ 70 млн с возможностью игрока продлить его на второй год. В прошлом месяце защитнику исполнилось 35 лет.

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