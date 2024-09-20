Джейсон Тейтум набил новую татуировку с чемпионским трофеем НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум добавил на своё тело новую татуировку с изображением самого себя и трофеем Ларри О’Брайена, который вручается чемпионам Национальной баскетбольной ассоциации.
Фото: https://x.com/ClutchPoints
Фото: https://x.com/ClutchPoints
Напомним, в сезоне-2023/2024 «Селтикс» завоевали чемпионство впервые с 2008 года, «кельты» в финале НБА одолели «Даллас Маверикс» в пяти матчах — 4-1. В результате этого «Селтикс» обогнали «Лос-Анджелес Лейкерс» по количеству титулов в истории североамериканской баскетбольной лиги. На счету «Бостона» 18 чемпионств, а у «Лейкерс» — 17.
Тейтум пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Он является двукратным чемпионом Олимпийских игр (2020 и 2024). В настоящий момент ему 26 лет.