Экс-игрок НБА: Коби Брайант более значим, чем Майкл Джордан

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Грейвис Васкес объяснил, почему легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант значит для него больше, чем великий игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.

«Кто входит в мою пятёрку лучших игроков за всю историю? Очевидно, что первый — Майкл Джордан. Я вырос, наблюдая за ним, хотя был очень молод. Причина, по которой мне нравится Джордан, в том, что он делал буквально всё — как на паркете, так и вне его. Но он другой породы. У него было другое мышление. Он не хотел быть похожим ни на кого другого, даже на своих сверстников. Если вы действительно понимаете, кем был Эм Джей как игрок, вы можете увидеть его конкурентоспособность и то, насколько далеко он опережал остальных.

Были хорошие игроки, и были великие баскетболисты, но в тот момент он был супервеликим игроком. Второй человек, мой кумир, мой герой и тот, кто значит для меня всё, — это Коби Брайант. К сожалению, физически его больше нет с нами, но его дух продолжает жить. Менталитет Мамбы — это стиль жизни. Подход, образование и сила воли Коби были экстраординарными. Он олицетворяет победителя. Для меня Коби даже более значим, чем Майкл, с точки зрения образа жизни. Он был другим парнем. Он говорил на трёх или четырёх разных языках и даже несколько раз обращался ко мне по-испански. Приехать из Каракаса, Венесуэлы, и играть со своим героем — этого не купишь за деньги», — приводит слова Васкеса Hoopshype.