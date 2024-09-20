Назван уникальный статистический показатель, который покорился Луке Дончичу в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в Национальной баскетбольной ассоциации провёл больше игр с 50 набранными очками, чем завершил игр с однозначным количеством набранных очков.

По информации аккаунта Basketball Forever в социальной сети X (ранее Twitter), Дончич провёл семь игр с 50 очками, а лишь шесть закончил меньше, чем с 10 набранными очками.

Напомним, «Даллас» во главе с Дончичем в минувшем сезоне НБА вышел в финал, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

В прошлом сезоне Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.