ЦСКА — фаворит Единой лиги перед стартом сезона по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы команд Единой лиги перед стартом нового сезона, который стартует уже завтра, 21 сентября. В этот раз в розыгрыше Кубка Белова будут участвовать 12 команд.

Лидером первого рейтинга нового сезона стал московский ЦСКА, вторую строчку занял петербургский «Зенит», третью — казанский УНИКС. Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал четвёртым.

Летом был изменён регламент турнира: в предстоящем сезоне клубы сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Команды, занявшие места с первого по шестое, напрямую выходят в плей-офф. Команды с 7-го по 10-е место попадают в плей-ин и борются за оставшиеся два места в плей-офф.