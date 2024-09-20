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ЦСКА — фаворит Единой лиги перед стартом сезона по версии «Чемпионата»

ЦСКА — фаворит Единой лиги перед стартом сезона по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» подготовил традиционный рейтинг силы команд Единой лиги перед стартом нового сезона, который стартует уже завтра, 21 сентября. В этот раз в розыгрыше Кубка Белова будут участвовать 12 команд.

Полный рейтинг силы команд Единой лиги читайте на «Чемпионате»:
Мощь ЦСКА и неожиданные претенденты на плей-офф. Главное перед стартом сезона Единой лиги
Мощь ЦСКА и неожиданные претенденты на плей-офф. Главное перед стартом сезона Единой лиги

Лидером первого рейтинга нового сезона стал московский ЦСКА, вторую строчку занял петербургский «Зенит», третью — казанский УНИКС. Краснодарский «Локомотив-Кубань» стал четвёртым.

Летом был изменён регламент турнира: в предстоящем сезоне клубы сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Команды, занявшие места с первого по шестое, напрямую выходят в плей-офф. Команды с 7-го по 10-е место попадают в плей-ин и борются за оставшиеся два места в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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