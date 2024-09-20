Родман: многим не понравилось, что акцент в «Последнем танце» был только на Джордане

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман высказался о сериале «Последний танец», который рассказывал про сезон-1997/1998 «Чикаго Буллз».

— Как ты думаешь, «Последний танец» упустил что-то важное?

— Не думаю. Просто многим игрокам не понравилось, что акцент был только на Майкле. Кажется, Скотти был разочарован, ведь он тоже заслуживал внимания. Мы все знали, что нас снимают в 1997 году, потому что камеры были повсюду — и в раздевалках, и в наших комнатах.

— Это тебя беспокоило?

— Нет, совсем нет. Это было похоже на то, как будто ты каждый день выходишь на игру, и мне это нравилось.

— Тебе это нравилось?

— Да, мне это нравилось. Хотя я не стремился к этому, но они могли бы сделать два эпизода со мной. Это вернуло мне популярность, хотя она мне не особо нужна. Но интересно то, что Майкл сделал нечто значительное для мира. Люди не всегда осознают это, но он действительно изменил мир.

Когда начался COVID, все сидели дома, и тогда вышел этот сериал. Это было как раз вовремя. Люди не могли выйти на улицу, поэтому они смотрели его дома. Думаю, это было спланировано так, чтобы захватить внимание людей. И многие сказали: «Вау, это потрясающе», — сказал Родман во время подкаста Got Soul Podcast.