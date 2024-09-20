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Шакил рассказал, как провоцировал Брайанта, сравнивая его с Джорданом и Леброном

Шакил рассказал, как провоцировал Брайанта, сравнивая его с Джорданом и Леброном
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил поделился тем, как мотивировал Коби Брайанта во времена игры за «Лос-Анджелес Лейкерс». Центровой пытался разозлить защитника, сравнивая его с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

«Когда он только пришёл, мы называли его «гонящимся за известностью» Наконец, когда он начал обретать самостоятельность, я сказал: «Ладно, мне придётся его использовать». Скажу кое-что, просто чтобы разозлить тебя.

Потому что я знаю: когда он злился, то он очень много бросал. Я говорил ему: «Ты не Майкл [Джордан]. На самом деле, в Кливленде есть другой парень, Леброн. Вот Брон – мужик, не то что ты». Я сделал это, потому что знал, что он не отброс, я знаю, что это его съедало», – сказал О’Нил в подкасте The OGs.

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