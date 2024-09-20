Родман вспомнил, как легенда реслинга предложил самолёт после матча в НБА

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман поделился историей о том, как во время своей карьеры в НБА известный рестлер Халк Хоган предложил ему воспользоваться частным самолётом перед игрой.

— У тебя есть несколько ярких моментов в карьере. Например, когда ты пропустил тренировку ради участия в WWE. Как ты считаешь, люди преувеличивают эту историю, или есть детали, которые они не знают? Как ты сам это воспринимаешь?

— Я давно дружу с Халком Хоганом. Однажды он подошёл ко мне и сказал: «Деннис, ты можешь быть моим партнёром в команде в Детройте». Я ответил: «Конечно, Халк, я готов, ведь я умею бороться». Мы уже делали это вместе раньше. Он сказал: «Деннис, это будет завтра».

Я сказал: «Но у меня завтра игра». Он ответил: «Не волнуйся, я пришлю за тобой частный самолёт. Ты прилетишь на час и вернёшься обратно». Я согласился: «Ладно, звучит здорово». Я сыграл в игре, потом переоделся в костюм nWo (группировка в реслинге. — Прим. «Чемпионата»), надел шляпу и всё остальное, сел в самолёт и отправился в Детройт. Жаль, что у нас нет видеозаписи этого момента — это было бы круто увидеть.

— Да, и ты бил людей стульями.

— Да, было дело. Бил стульями и всё такое. Вернулся ли я травмированным? Нет. Но это было весело и реально. [Фил] Джексон (главный тренер «Чикаго Буллз» в то время. — Прим. «Чемпионата») не говорил мне идти, но я всё равно пошёл, — рассказал Родман в рамках подкаста Got Soul Podcast.