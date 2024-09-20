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ПБК МБА представил ролик перед сезоном Единой лиги на фоне наследия Олимпиады-80

ПБК МБА представил ролик перед сезоном Единой лиги на фоне наследия Олимпиады-80
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ПБК МБА опубликовал в социальных сетях видео перед началом нового сезона Единой лиги, являющееся отсылкой к XXII летним Олимпийским играм в Москве.

Права на видео принадлежат ПБК МБА-МАИ. Посмотреть видео можно на страничке VK группы ПБК МБА-МАИ.

В минувшем сезоне Единой лиги мужская команда МБА-МАИ не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85).

Отметим, что особенность клуба заключается в том, что в нём выступают только российские баскетболисты. Команда не приглашает в состав легионеров, несмотря на то что некоторые эксперты время от времени предлагают клубу отступить от выбранной стратегии.

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