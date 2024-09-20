Легенда НБА поделился забавной историей, как он женился на самом себе

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман поделился интересной историей, как в 1996 году организовал уникальное мероприятие, «вступив в брак» с самим собой.

— Учитывая твоё поведение на протяжении всей карьеры, если бы ты делал то же самое сегодня, насколько более вирусным это стало бы? Например, твоя женитьба на себе. Можешь рассказать, что тебя вдохновило на это?

— Я часто говорил друзьям: если бы в моё время были социальные сети, как сейчас, я, возможно, стал бы первым по-настоящему вирусным спортсменом. Возможно. Хотя не уверен. То, что я делал тогда, было довольно смело. Это было эксцентрично, знаете ли, в стиле «вау, он действительно это сделал?» Никто не ожидал такого от спортсмена — скорее от музыкантов или актёров.

Я совмещал это всё с игрой в баскетбол. Женитьба на себе была спонтанной идеей. Я вернулся из Лондона, где снимался в фильме, и через пару дней сидел на автограф-сессии, думая: «Что бы ещё такое сделать?» Мы ехали по Пятой авеню, и я подумал: «А что если жениться на себе?» Люди вокруг сказали: «Это гениально». Я ответил: «Серьёзно, это будет круто». Мы связались с известным дизайнером из Лондона.

Он пришёл ночью и сказал: «У меня есть идеальное платье для тебя». На следующий день я примерил платье и пошёл в спортзал. Там я встретил Стивена Тайлера. Я сказал ему: «Эй, что ты думаешь о том, чтобы надеть платье на автограф-сессию?» Он ответил: «Да, чувак, давай сделаем это!» И я решился.

На следующий день я заказал карету с лошадью. Со мной было восемь девушек в смокингах. Я сел в карету с фатой на голове, и мы поехали по Пятой авеню. Никто не знал, кто это был под фатой. Люди начали выглядывать из окон и смотреть на нас. Вдруг всё стало напоминать парад — люди начали выбрасывать из окон конфетти и прочее, — рассказал Родман в рамках подкаста Got Soul Podcast.