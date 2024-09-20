«Мы тебя пристрелим». Легенда НБА рассказал об угрозах со стороны расистов

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1971 года Оскар Робертсон, который бо́льшую часть карьеры провёл за «Цинциннати Роялз» (теперь «Сакраменто Кингз») рассказал о моменте из карьеры, как ему угрожала убийством расистская организация Ку-клукс-клан.

«Да, я помню этот момент. Мы играли на турнире «Дикси Классик». Я не знал ничего об этом соревновании. Я получил письмо, в котором было сказано: «Если ты не уберёшься отсюда и сыграешь в матче, мы тебя пристрелим». Я отдал письмо тренеру. Позднее днём ко мне постучались в дверь… Это был белый мальчик из какого-то братства Алабамы. Он захотел прийти ко мне и взять автограф. Как думаете, что я сделал? Конечно, дал ему автограф. Никогда не забуду об этом моменте в своей жизни.

Я родился в Теннесси. Особо никогда не думал о Ку-клукс-клане. Они угрожали мне не один раз, но это не беспокоило меня. На самом деле, даже подумать не мог о том, что они могут пристрелить меня», – сказал Робинсон в подкасте All The Smoke.

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