Легенда НБА объяснил, почему не смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом

Член Зала славы баскетбола, девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс рассказал, почему не смотрел сериал «Последний танец», где защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан был в главной роли.

«Я даже никогда не смотрел его («Последний танец»)… потому что мы жили этим. Я видел его в каждой игре, знаю о его менталитете со времён колледжа. Видел всё это, когда он был ещё первокурсником, я был на предпоследнем курсе и увидел твёрдость, решительность, волю к победе. В то время это было общеизвестным фактом. Так что мне не нужно было смотреть документальный фильм, чтобы знать, что многое из этого было фактом», – сказал Уилкинс в подкасте JAXXON.