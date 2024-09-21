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Легенда НБА объяснил, почему не смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом

Легенда НБА объяснил, почему не смотрел «Последний танец» с Майклом Джорданом
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Член Зала славы баскетбола, девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс рассказал, почему не смотрел сериал «Последний танец», где защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан был в главной роли.

«Я даже никогда не смотрел его («Последний танец»)… потому что мы жили этим. Я видел его в каждой игре, знаю о его менталитете со времён колледжа. Видел всё это, когда он был ещё первокурсником, я был на предпоследнем курсе и увидел твёрдость, решительность, волю к победе. В то время это было общеизвестным фактом. Так что мне не нужно было смотреть документальный фильм, чтобы знать, что многое из этого было фактом», – сказал Уилкинс в подкасте JAXXON.

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