«Оказалось всё гораздо серьёзнее». Родман раскрыл, что увидел в Северной Корее

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман раскрыл подробности своих поездок в Северную Корею в 2013 году.

Ведущий: Деннис Родман действительно ездит в Северную Корею и встречается с Ким Чен Ыном. Я думал, ты расскажешь об этом.

Ведущий: Расскажи нам об этом. У меня даже нет конкретного вопроса. Просто расскажи.

Родман: Хорошо, расскажу. Есть вещи, которых вы не знаете. Недавно Дональд Трамп сказал по телевидению или радио: «Знаете, Деннис Родман — умный парень. Люди недооценивают его интеллект». Он сказал, что благодаря мне он встретился с Ким Чен Ыном.

Ведущий: Ты не знал, что он это сказал?

Ведущий: Ты познакомил Трампа с Ким Чен Ыном?

Родман: Нет, нет, не так. Я просто подготовил почву для их встречи, как я всегда говорил.

Ведущий: Ты был первым американцем в Северной Корее. Это правда?

Родман: Да, я был. Дональд Трамп всегда говорил мне: «Деннис, если ты можешь сделать это для меня, я сделаю это для тебя».

Ведущий: Ты был посредником между Трампом и Ким Чен Ыном?

Родман: Это не было моим намерением. Я просто поехал туда ради спорта. Всё началось как спортивная поездка, и однажды, когда я был там с «Гарлем Глобтроттерс» (известная американская выставочная команда. Прим. «Чемпионата»), Ким Чен Ын пригласил меня к своему столу. Он сказал своим людям: «Приведите его сюда». В тот момент я подумал, что могу попасть в неприятности. Но я подошёл и сел рядом с ним. Он начал говорить о баскетболе и сказал: «Мне нравится «Чикаго Буллз» Я ответил: «Правда?» Но сначала он хотел, чтобы Майкл Джордан [прилетел], и Майкл отказался, потом он спросил Скотти Пиппена, и Скотти тоже отказался.

Деннис Родман Фото: Kim Kwang Hyon/AP/ТАСС

Ведущий: Он спросил тебя, и ты согласился?

Родман: Да, я согласился.

Ведущий: Почему ты решил сказать «да»?

Родман: Я думал, что это будет просто автограф-сессия или что-то подобное. Я не ожидал ничего политического. Когда я приехал туда, оказалось всё гораздо серьёзнее, чем я думал. Это было как красная дорожка с военными и чиновниками. Меня провели внутрь в комнату, где все были в чёрных или белых костюмах, и там было два кресла. Военные провели меня туда, и я подумал: «Это не очень хорошо». Я сел, а через несколько минут люди начали аплодировать. Они аплодировали не мне, а ему. Я даже не знал, кто такой Ким Чен Ын. Никто никогда не рассказывал мне о нём.

И вот он вошёл в комнату, и все стали аплодировать громче. Он сел рядом со мной и сказал: «Добро пожаловать в мою страну». Я подумал: «Что?» Это было первое, что он сказал. У меня не было никого, с кем можно было бы поговорить на английском языке. У меня был переводчик, но я пытался понять: «Он действительно это сказал?» Я хотел бы, чтобы люди могли это услышать. Я подумал: «Вау, этот парень». Когда я пробыл там пару дней, я спросил: «Вы понимаете, кто этот парень?» Мне сказали: «Это худший человек на планете». Но я ответил: «Мне всё равно, пока он добр ко мне». Так я его и встретил. Я был там семь раз, — рассказал Родман во время подкаста Got Soul Podcast.