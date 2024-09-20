Деннис Родман рассказал, как жил на улице на протяжении двух лет

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман поделился историей, как жил на улице на протяжении двух лет.

«Я был бездомным два года. Ночевал на задних дворах у людей и всё такое. Требуется много усилий, чтобы снова успокоиться. Вернуться на этот пьедестал, где можно сказать: «Мы действительно могли бы это сделать», – сказал Родман в подкасте Got Sole.

Напомним, начинал карьеру в НБА Родман в «Детройт Пистонс». С «поршнями» Деннис дважды стал чемпионом лиги, а уже после этого поиграл за «Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз». В составе «быков» Червь выиграл ещё три чемпионских трофея.