Деннис Родман объяснил, чем бесил Майкла Джордана

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман подшутил над крупными спортивными компаниями Nike и adidas, а также рассказал, чем бесил своего одноклубника по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

В беседе с соучредителями подкаста Got Soul Джонатаном и Джозефом Димодикой известный баскетболист заявил: «Я удивлён, что Nike, adidas или любые другие крупные компании не пришли к вам и не сказали: «Позвольте мне купить ваш бизнес». Особенно Nike».

Следом Родман сказал: «Я продал пар обуви больше, чем Майкл [Джордан], и он был взбешён этим. Эм Джей всегда разговаривал со мной и говорил мне: «Да пошёл ты». Я отвечал ему тем же!»

Напомним, у Родмана во времена профессиональной карьеры был заключён трёхлетний контракт с Nike, по которому ему должны были выплачивать $ 500 тыс. ежегодно. В итоге через год соглашение было аннулировано, при этом американская компания была заинтересована в разрыве связей со скандальным в своё время игроком НБА.