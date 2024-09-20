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Видео: Леброн Джеймс интенсивно тренируется в преддверии сезона НБА

Видео: Леброн Джеймс интенсивно тренируется в преддверии сезона НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приступил к тренировкам перед стартом сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Леброн Джеймс тренируется перед началом сезона НБА:

Напомним, Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Дважды баскетболист выигрывал трофей в составе «Майами Хит», а ещё по разу в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лейкерс». 39-летний Джеймс проведёт свой 21-й сезон в американской баскетбольной лиге.

Отметим, что Леброн побил множество рекордов НБА, а также в предстоящем сезоне может стать первым отцом, который выйдет на паркет в официальном матче вместе со своим сыном. Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м пиком на драфте 2024 года.

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