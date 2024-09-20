Андрей Кириленко переизбран на пост главы Российской федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), а в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко переизбран на своём посту, сообщает пресс-служба организации.

«За годы моей работы в нашем коллективе, как и в настоящей баскетбольной команде, сформировалась «химия». Несмотря на то что мы сталкивались с многочисленными вызовами, мы преодолевали их и становились ещё сильнее. Первые четыре года нам нужно было сосредоточиться на структуре федерации, выстроить фундамент. Это включало и разработку базовых проектов, и поиск спонсоров, и подбор кадров. После этого, в следующий срок, мы занимались баскетбольной инфраструктурой в стране. Несмотря на ряд кризисов, связанных с коронавиусом и политическим давлением, нам удалось запустить множество проектов по строительству баскетбольных объектов и развитию баскетбола в регионах. Сейчас возводится спортивная база национальной команды, которая станет домом для игроков; открываются баскетбольные центры на территории нашей страны — всё это держит в хорошем напряжении и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

В следующие четыре года я планирую сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернётся на международную арену. Тем более что после нашей работы с инфраструктурой — строительства крытых площадок и центров уличного баскетбола — есть куда приводить детей. Программы, посвящённые развитию детского баскетбола и поддержке тренеров, уже в разработке. Благодарю членов Отчётно-выборной конференции РФБ за доверие! У нас есть энергия, силы и вдохновение, чтобы идти к новым целям дальше!» — прокомментировал новость Кириленко.