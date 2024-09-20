Названы звёздные игроки, которых может приобрести «Голден Стэйт Уорриорз»

Издание Clutch Points привело список игроков, на которых обратит внимание «Голден Стэйт Уорриорз» в трансферный период.

В лиге ожидают, что команда из Сан-Франциско будет агрессивна в своём желании заполучить знакового игрока.

Среди кандидатов числятся четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и двукратный чемпион Кевин Дюрант, выступающий за «Финикс Санз», однако их переход оценивается как маловероятный. Компанию им в качестве кандидатов составляют Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии Сиксерс».

В число звёзд также вошли Кавай Леонард из «Лос-Анджелес Клипперс», Джимми Батлер из «Майами Хит» и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты Тимбервулвз».