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Названы звёздные игроки, которых может приобрести «Голден Стэйт Уорриорз»

Названы звёздные игроки, которых может приобрести «Голден Стэйт Уорриорз»
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Издание Clutch Points привело список игроков, на которых обратит внимание «Голден Стэйт Уорриорз» в трансферный период.

В лиге ожидают, что команда из Сан-Франциско будет агрессивна в своём желании заполучить знакового игрока.

Среди кандидатов числятся четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и двукратный чемпион Кевин Дюрант, выступающий за «Финикс Санз», однако их переход оценивается как маловероятный. Компанию им в качестве кандидатов составляют Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» и Джоэл Эмбиид из «Филадельфии Сиксерс».

В число звёзд также вошли Кавай Леонард из «Лос-Анджелес Клипперс», Джимми Батлер из «Майами Хит» и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты Тимбервулвз».

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