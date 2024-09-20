Роберт Орри дал оценку межсезонью «Лейкерс»

Легендарный американский баскетболист, а теперь комментатор Роберт Орри прокомментировал действия «Лос-Анджелес Лейкерс» во время межсезонья.

«Если честно, то лично я вообще не впечатлён работой «Лейкерс» в межсезонье. Они не сделали практически ничего существенного, не подписали ни одного стоящего ветерана. Ну в это же время нельзя тыкать в них пальцем, потому что многие хорошие парни не хотят просто ехать в Лос-Анлжелес, чтобы платить там высокие налоги.

Вспомните, как «Селтикс» приобрели Порзингиса, чтобы подняться вверх по турнирной таблице. Что-то вроде того пытались сделать и «Бакс» в прошлом году с тренером и игроками. В этом году лучше всех в этом направлении сработали «Оклахома». Вот там всё чётко, эти ребята отработали как надо. Считаю их главными претендентами на прорыв года, возможно они не станут чемпионами, но точно будут среди топов», — заявил легендарный баскетболист у себя в социальных сетях.