«Наконец-то увидели результат». Андрей Кириленко — о своей работе президентом РФБ

Вновь избранный президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвёл итоги своей трудовой деятельности.

«Конечно, больше думаешь о задачах. Огромное спасибо всем делегатам и региональным федерациям, которые верят в меня, поддерживают. Это очень ценно. Акцент в этом сроке был как раз на региональную деятельность коммуникации и инфраструктуры.

Думаю, что многие наконец-то увидели результат, который на поверхности: появляются новые баскетбольные площадки, новые объекты, появляются деньги, которые выделяем региональным федерациям. Очень важные моменты, которые дальше двигают и позволяют реализовать баскетбольные проекты.

Следующие четыре года большой акцент будет на детско-юношеском баскетболе. Это и массовый баскетбол детей в школах, и первенство России, и детские тренеры. Первые четыре года была структура РФБ.

Дальше пошли региональные связи. Дальше у нас есть возможность на инфраструктуру накладывать детские команды, чтобы начать взращивать поколение талантливых ребят», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.