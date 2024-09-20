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Кириленко рассказал о ситуации с поиском соперников для сборной России по баскетболу

Кириленко рассказал о ситуации с поиском соперников для сборной России по баскетболу
Андрей Кириленко
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Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко рассказал, как обстоят дела у сборной России с поиском соперников для проведения товарищеских матчей.

«На сегодняшний день договорённостей о товарищеских матчах нет. Из года в год мы ищем себе соперников. Но в классическом баскетболе «5 на 5» одна ситуация, а в «3 на 3» всё намного легче, потому что команды не принадлежат и не настолько дружны с национальными федерациями.

Сербских, китайских, бразильских соперников по силам находить легче. А в баскетболе «5 на 5» сложнее, потому что национальные федерации включены, а это некое подразделение МОК.

Пока не будет снижения градуса в отношениях с МОК, всё в таком режиме и останется», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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