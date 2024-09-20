Андрей Кириленко рассказал о планах после переизбрания на пост президента РФБ

Вновь переизбранный президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко рассказал о своих ближайших планах.

— Что сделает в понедельник снова избранный президент Федерации баскетбола?

— Встанет рано утром, отвезёт дочку в школу. Поедет в тренажёрный зал, а потом на работу. Такой план (смеётся).

Если говорить о больших задачах, мне очень хочется завершить строительство базы для национальных команд. Это такая хотелка, которая начиналась в 2015 году, а сейчас остался год до окончания стройки. Естественно, из больших проектов это очень важный для меня объект. Хочется его завершить, чтобы у всех наших национальных команд появился свой дом, — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.