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«Есть два пути». Андрей Кириленко — о вариантах развития баскетбола России в условиях бана

«Есть два пути». Андрей Кириленко — о вариантах развития баскетбола России в условиях бана
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Вновь переизбранный президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко рассказал о перспективах развития баскетбола в России.

«Наша структура научилась очень быстро реагировать и работать в режиме антикризиса. Мне кажется, в контексте национальных команд ты не можешь сейчас планировать в долгую. Мы не знаем, когда нас вернут. У нас есть два плана: план «А» — работаем с нашим ближним резервом 24 года и младше.

И план «Б» — если нас в ближайшее время вернут, подключатся состоявшиеся игроки. Есть два пути развития. Но мы будем продолжать искать соперников. Пусть это будет неофициально, но мы должны играть с другими странами, чтобы учить новое поколение», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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