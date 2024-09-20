«Есть два пути». Андрей Кириленко — о вариантах развития баскетбола России в условиях бана

Вновь переизбранный президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко рассказал о перспективах развития баскетбола в России.

«Наша структура научилась очень быстро реагировать и работать в режиме антикризиса. Мне кажется, в контексте национальных команд ты не можешь сейчас планировать в долгую. Мы не знаем, когда нас вернут. У нас есть два плана: план «А» — работаем с нашим ближним резервом 24 года и младше.

И план «Б» — если нас в ближайшее время вернут, подключатся состоявшиеся игроки. Есть два пути развития. Но мы будем продолжать искать соперников. Пусть это будет неофициально, но мы должны играть с другими странами, чтобы учить новое поколение», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.