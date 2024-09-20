Эмбиид продлит контракт с «Филадельфией», центровой заработает $ 193 млн – The Athletic
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Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид готовится продлить контракт с командой, сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Шэмс Чарания.
«Джоэл Эмбиид подпишет продление контракта с «Филадельфией Сиксерс». Источники сообщают, что MVP подпишет трёхлетнее максимальное продление на сумму $ 193 млн с опцией игрока в сезоне-2028/2029», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).
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