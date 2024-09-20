Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид продлит контракт с «Филадельфией», центровой заработает $ 193 млн – The Athletic

Эмбиид продлит контракт с «Филадельфией», центровой заработает $ 193 млн – The Athletic
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид готовится продлить контракт с командой, сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Шэмс Чарания.

«Джоэл Эмбиид подпишет продление контракта с «Филадельфией Сиксерс». Источники сообщают, что MVP подпишет трёхлетнее максимальное продление на сумму $ 193 млн с опцией игрока в сезоне-2028/2029», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android