Эмбиид продлит контракт с «Филадельфией», центровой заработает $ 193 млн – The Athletic

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид готовится продлить контракт с командой, сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Шэмс Чарания.

«Джоэл Эмбиид подпишет продление контракта с «Филадельфией Сиксерс». Источники сообщают, что MVP подпишет трёхлетнее максимальное продление на сумму $ 193 млн с опцией игрока в сезоне-2028/2029», — написал Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).